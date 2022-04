Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor e quella volta che fu terrorizzato da Darth Vader

Sarà anche un intrepido Jedi, ma perfino il protagonista di Star Wars: Obi Wan Kenobi Ewan McGregor si è preso un bello spavento quando ha visto arrivare per la prima volta alle sue spalle Hayden Christensen con la maschera di Darth Vader.

Lo ha raccontato l'attore ai microfoni di Total Film, spiegando come non gli fosse mai capitato di recitare delle scene con la versione mascherata del villain.

"Non ho mai incontrato Darth Vader. Avevo provato delle scene con lui, ma sempre senza maschera".

"Così quando è arrivato il momento di girare una scena con lui [nella serie di Disney+], quando hanno gridato 'Azione!', lui è dovuto entrare in scena da dietro di me. E io mi sono girato e Darth Vader in carne e ossa si stava dirigendo verso di me" ricorda McGregor "È stato come se avessi di nuovo sei anni".

"Prima non lo avevo davvero incontrato in questa veste, non con la maschera. Non lo avevo mai guardato direttamente negli occhi. E la cosa mi ha terrorizzato. Non sto scherzando, ho avuto i brividi. Era paura assoluta. 'Oh mamma, non è recitare questo. È reale. Sono totalmente terrorizzato'" conclude poi, aggiungendo "È stato come vivere quei ricordi di quando avevo 6 anni e avevo paura del personaggio. È così profondamente radicata in noi come cosa. Sono 30 anni che recito, e non sono mai stato così spaventato per davvero in una scena in cui dovevo essere spaventato per finta. Ma in questa serie ci sono stati diversi momenti simili. È così divertente".

Star Wars: Obi-Wan Kenobi arriverà a maggio su Disney+.