Star Wars: il Monopoly tematico ispirato a The Mandalorian è in offerta su Amazon

Il gigantesco mondo narrativo di Star Wars vive e respira grazie alla fantasia di tutti coloro che hanno contribuito ad ampliarne le possibilità e l'iconografia anche oltre il grande schermo. Partendo dall'iniziale visione di George Lucas al cinema si è a poco a poco tratteggiato un universo contraddistinto da elementi, personaggi, luoghi e citazioni iconici, immortali, e ancora oggi citati in ogni dove, la cui esistenza riesce a rinnovarsi continuamente grazie ai nuovi autori canonici e alle nuove generazioni. Nutrendosi proprio di questa magia i fan di tutto il mondo continuano a seguirne gli sviluppi su ogni medium possibile, coinvolgendo e arrivando alla narrazione di vere e proprie storie anche nel formato seriale. The Mandalorian è un esempio di ciò.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare il Monopoly a tema The Mandalorian, dal mondo di Star Wars, in offerta? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 26,51€, con uno sconto del 34% sul prezzo consigliato (39,95€). Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere qualche informazione in più sull'articolo ludico in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un Monopoly direttamente dall'universo di Star Wars e The Mandalorian

Su Amazon il Monopoly dal mondo di Star Wars, a tema The Mandalorian, viene così introdotto nella sezione "informazioni su questo prodotto": "Monopoly Star Wars è un gioco da tavolo ispirato alla serie televisiva live-action The Mandalorian, trasmessa su Disney Plus. Gioca le pedine tematiche di Baby Yoda in diverse pose: mangiando una rana, usando la Forza, bevendo una tazza di brodo o seduto nel passeggino sospeso. I giocatori attraversano il tabellone acquistando e scambiando oggetti dalle avventure di Baby; acquista nascondigli e migliora costruendo".

Un'avventura dai tratti sia classici e facilmente riconoscibili, che ispirati all'universo narrativo amato dai fan di Star Wars e The Mandalorian. Non lasciatevelo scappare su Amazon.