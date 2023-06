Star Wars, Michael Shannon ha rifiutato un ruolo: 'Non voglio fare intrattenimento senza cervello'

Nel 2016 a Michael Shannon era stato offerto un ruolo in un film della saga di Star Wars, ma lui ha deciso di rifiutare per una ragione ben precisa.

Michael Shannon sembra contento di tornare a vestire i panni del Generale Zod in The Flash, rituffandosi nel mondo della DC. A quanto pare, però, all'attore era stato offerto anche un ruolo in un film di Star Wars nel 2016, ma lo ha rifiutato per una ragione ben precisa: voleva evitare di fare dell'intrattenimento senza cervello.

"Vado sempre con i piedi di piombo con questi grandi film perché richiedono molto tempo e non li trovo molto stimolanti dal punto di vista professionale. Non voglio restare intrappolato in un franchise, non li trovo interessanti. Se devo apparire in un film, voglio che il mio personaggio risponda a uno scopo ben preciso" ha dichiarato ai microfoni di Empire. "Non voglio fare del mero intrattenimento senza cervello, il mondo non ne ha bisogno. Ormai ne siamo pieni".

Michael Shannon non ha specificato il titolo del film ma, considerando la tempistica dell'offerta, è molto probabile che si trattasse di Star Wars: Gli ultimi Jedi, uscito al cinema nel 2017.

The Flash, Michael Shannon non voleva tornare

Michael Shannon ha rivelato che inizialmente era riluttante all'idea di riprendere il ruolo del Generale Zod in The Flash a causa della controversa uscita di Zack Snyder dalla Warner Bros. Snyder aveva diretto Shannon nei panni Zod ne L'uomo d'acciaio del 2013, pellicola che ha lanciato l'Universo DC di Zack Snyder.

"Ero riluttante a tornare perché non ero molto contento di quello che è successo a Zack Snyder. Io adoro profondamente Zack. A partire dal fatto che mi abbia chiesto di interpretare quella parte: è probabilmente stata la più grande sorpresa della mia carriera. Sembrava quasi uno scherzo, credevo che mi prendesse in giro all'inizio. Ricordo proprio di avergli detto: 'Mi stai prendendo in giro, vero?'".