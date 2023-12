Russell Crowe, Rami Malek e Michael Shannon protagonisti di un dramma storico sul processo Norimberga

Russell Crowe, Rami Malek e Michael Shannon saranno i protagonisti di Nuremberg, un dramma storico sul processo di Norimberga diretto da James Vanderbilt, regista di Truth e sceneggiatore di Zodiac.

Il thriller storico sarà ambientato nella Germania del secondo dopoguerra. James Vanderbilt scriverà e dirigerà il film, la cui produzione dovrebbe iniziare nel febbraio 2024. Nuremberg è basato sul libro del 2014 Il nazista e lo psichiatra di Jack El-Hai. Il progetto è targato Bluestone Entertainment e Walden Media.

I dettagli

In Nuremberg, Malek interpreta lo psichiatra americano Douglas Kelley che, secondo la sinossi ufficiale, "ha il compito di determinare se i prigionieri nazisti sono idonei a essere processati per i loro crimini di guerra, e si trova in una complessa battaglia di ingegno con Hermann Göring (Crowe), il braccio destro di Hitler". Shannon è stato scelto per interpretare il giudice della Corte Suprema Robert H. Jackson, il procuratore capo dei processi di Norimberga.

In un comunicato ufficiale, Vanderbilt ha dichiarato: "È un onore assoluto lavorare con un gruppo di attori di così grande talento. I nostri partner di Bluestone e Walden ci hanno sostenuto in modo incredibile e non vedo l'ora di portare sullo schermo questa incredibile storia".

Richard Saperstein, William Sherak, James Vanderbilt, Brad Fischer, Istvan Major e Paul Neinstein producono, insieme alla casa di produzione Filmsquad. Frank Smith, Ben Tappan e Cher Hawrysh della Walden saranno i produttori esecutivi, così come Annie Saperstein, Brooke Saperstein, Beau Turpin, Nikolett Barabas e Béla Hajnal.