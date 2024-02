Il trono di spade: i creatori annunciano la serie Death by Lightning, con Michael Shannon e Matthew Macfadyen

Michael Shannon e Matthew Macfadyen si sono uniti al cast di Death by Lightning, nuova serie Netflix che vede coinvolti in qualità di produttori esecutivi David Benioff e Dan Weiss, gli autori de Il trono di spade.

La serie racconta in modo romanzato l'ascesa del Presidente degli Stati Uniti James Garfield (Shannon) e il suo successivo assassinio da parte di Charles Guiteau (Macfadyen).

La descrizione ufficiale dello show è la seguente: "Death by Lightning è una serie drammatica che porta in vita l'epica strana storia vera di James Garfield, riluttante 20° presidente degli Stati Uniti, e del suo più grande ammiratore Charles Guiteau - l'uomo che l'avrebbe poi ucciso".

Il progetto è basato sul romanzo Destiny of the Republic di Candice Millard. Mike Makowsky (Bad Education) sarà il creatore e lo showrunner, mentre Matt Ross (Captain Fantastic) sarà il regista.

Macfadyen è stato recentemente celebrato per il suo lavoro nel ruolo dell'intrigante e ossequioso Tom in Succession, per il quale ha vinto due Emmy. Avrà anche un ruolo misterioso in Deadpool 3, dove si unirà a Ryan Reynolds e Hugh Jackman nell'atteso sequel.

