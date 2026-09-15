Star Wars, Matthew Rhys presta la voce a Han Solo e ammette: "È stato quasi sacrilego"

Matthew Rhys ha avuto il compito tutt'altro che semplice di dare una nuova voce a uno dei personaggi più iconici di Star Wars.

Matthew Rhys diventa Han Solo in gallese

Per Matthew Rhys, entrare nei panni vocali di Han Solo non è stato esattamente un incarico come gli altri. L'attore 51enne ha raccontato di aver partecipato al doppiaggio in gallese di Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza, prestando la propria voce al personaggio reso immortale da Harrison Ford. Il progetto, intitolato Star Wars: Gobaith Newydd, rappresenta la prima versione in lingua gallese del film del 1977.

Matthew Rhys in una scena

Parlando dell'esperienza durante un'intervista insieme a Liam McIntyre per promuovere la serie animata Golden Axe, Rhys ha ammesso che il confronto con l'interpretazione originale di Ford gli ha fatto un certo effetto. "Ho dovuto doppiare l'interpretazione di Harrison Ford, il che sembrava - anzi, è stato - quasi sacrilego", ha raccontato l'attore.

Nonostante la pressione, Rhys ha trovato nel doppiaggio anche una libertà particolare, diversa da quella che si prova davanti a una macchina da presa: "C'è una grande libertà nel lavoro vocale che secondo me non esiste quando sei davanti alla telecamera".

Star Wars: Gobaith Newydd debutterà il 25 dicembre 2026 attraverso S4C, emittente televisiva gallese, e sulle sue piattaforme digitali.

L'operazione rientra negli sforzi di Lucasfilm per portare il mondo di Star Wars in nuove lingue e preservare la diversità linguistica. Il gallese non è infatti il primo caso in cui la saga viene doppiata per un pubblico specifico: in precedenza è stata realizzata anche una versione in lingua navajo del film originale. In quel caso, Han Solo aveva la voce di James Junes.

Da Harrison Ford ad Alden Ehrenreich: tutti gli Han Solo

Per il pubblico internazionale, però, Han Solo resta indissolubilmente legato a Harrison Ford. L'attore ha interpretato il contrabbandiere nella trilogia originale e lo ha poi riportato sul grande schermo decenni più tardi.

Harrison Ford come Han solo

Il destino del personaggio cambia radicalmente in Star Wars: Il risveglio della Forza, dove Han viene ucciso da suo figlio Ben Solo, diventato Kylo Ren. Ford è comunque apparso brevemente anche in Star Wars: L'ascesa di Skywalker del 2019.

Il personaggio ha avuto anche un interprete più giovane al cinema. In Solo: A Star Wars Story del 2018 è stato Alden Ehrenreich a interpretare Han, raccontando una versione precedente della sua storia. Il film è ambientato circa dieci anni prima degli eventi di Una nuova speranza e segue l'incontro tra il giovane contrabbandiere e Chewbecca, oltre al loro coinvolgimento nel mondo criminale.

Han Solo è inoltre comparso in numerose produzioni animate e speciali LEGO, con doppiatori come Kiff VandenHeuvel e Ross Marquand.

Matthew Rhys si aggiunge ora a questa lunga lista, ma in un contesto decisamente particolare: non un nuovo capitolo cinematografico della saga, bensì una nuova versione linguistica dell'originale che ha dato inizio a tutto.