Star Wars, Mark Hamill e la verginità di Luke Skywalker: la risposta su Twitter

La verginità di Luke Skywalker è forse uno dei dilemmi, tra i tanti, che i fan di Star Wars si sono posti in questi anni. Recentemente Mark Hamill ha risposto direttamente alla domanda che gli è stata posta su Twitter e ha una sua idea ben precisa in merito.

No, Luke Skywalker non è vergine. Ovviamente da qui a capire quando e come possa essere successo è veramente difficile da immaginare. L'unica volta che lo si è visto flirtare è stato nel primo Guerre stellari con Leia, quando nessuno dei due sapeva che fossero fratello e sorella, poi una volta diventato Jedi, nei due capitoli successivi, è rimasto fedele alla regola del celibato e del divieto di innamorarsi o sposarsi. Diversamente da suo padre Anakin, il quale ruppe il patto iniziando una relazione con la regina Padmé, da cui, poi nacquero appunto i due Skywalker.

Star Wars: Gli ultimi Jedi - Mark Hamill in una foto del film

"Inventati la tua storia. Non è una cosa che è stata determinata, ma in quella che ho fatto per me stesso, la risposta è NO". Queste le parole di Mark Hamill, il che portano, ovviamente, a far riaffiorare rumor e tesi proprio su Star Wars: The Rise of Skywalker dove verrà nuovamente affrontata la questione delle origini di Rey. Ne Gli ultimi Jedi era stato accennato che i suoi genitori erano solo due ubriaconi che poi l'avevano barattata in cambio di alcol. Una rivelazione che aveva spezzato il cuore alla giovane protagonista della nuova trilogia, ma che alla luce delle nuove dichiarazioni di J.J. Abrams su interessanti rivelazioni sull'argomento è lecito aspettarsi qualche sorpresa in merito.

Make up your own backstory. It's undetermined, but in the one I made for him myself, the answer is: no. — Mark Hamill (@HamillHimself) 17 aprile 2019

Che Rey possa essere la figlia nascosta di Luke Skywalker? Che quindi la frase di Mark Hamill sia da interpretare in questo senso? In Star Wars: Gli ultimi Jedi abbiamo rivisto Luke ormai lontano da tutto e tutti. Un eremita che ha anche rinnegato la Forza, quindi verosimilmente anche le regole di castità dell'ordine Jedi. Per ora sono solo congetture che troveranno forse fondamento con l'uscita del film prevista per fine dicembre.