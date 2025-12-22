Mark Hamill: il divertente video in cui non viene riconosciuto sulla Hollywood Walk of Fame diventa virale

Mark Hamill ha ricevuto una stella a suo nome sulla Hollywood Walk of Fame e, alcuni giorni fa, ha accettato di realizzare un simpatico video per il talk show di Jimmy Kimmel. Il protagonista della saga di Star Wars e del recente La lunga marcia ha infatti compiuto un esperimento per scoprire quante persone lo riconoscevano nella città di Los Angeles.

Il divertente esperimento

Per verificare la propria 'popolarità', Mark Hamill è rimasto accanto alla stella che gli è stata dedicata sulla Walk of Fame attendendo di scoprire se qualcuno si sarebbe accorto della sua presenza.

L'interprete di Luke Skywalker era vestito in modo casual con una t-shirt, una giacca, dei semplici jeans, un paio di occhiali e un cappello. L'attore ha quindi fermato dei passanti chiedendo se potevano scattargli una foto, ricevendo poche risposte affermative e venendo scambiato prevalentemente per un turista.

Mark, a un certo punto, ha ironizzato dicendo a due uomini: "Sapete che questo tizio è morto, oggi? L'ho letto su internet, è stato coinvolto in un incidente a bordo di un jetski".

I due hanno controllato online grazie al telefono, ma non trovando notizie che confermassero la sua dichiarazione, lo hanno poi ignorato e se ne sono andati.

L'incontro con Darth Vader

Uno dei momenti più esilaranti è stato quando un cosplayer di Darth Vader gli è passato accanto. Hamill, che è stato scelto dal regista Francis Lawrence per il film La lunga marcia proprio grazie alla sua interpretazione nella saga stellare, ha reagito dichiarando: "Papà, ti ho detto di non seguirmi al lavoro!". Nemmeno in quel caso, tuttavia, l'interprete del cavaliere jedi è stato riconosciuto.

La stella del cinema ha quindi indossato una t-shirt con stampato il suo nome e volto. Una donna si è fermata, ma ha ammesso di non sapere chi era Mark Hamill, pur decidendo di scattare insieme a lui una foto. Suo fratello, che era al telefono con lei, l'aveva tuttavia avvisata: "Quello è decisamente Mark Hamill".