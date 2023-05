Star Wars, Mark Hamill maltrattato da alcuni cacciatori di autografi: il video fa infuriare i fan

Nelle ultime ore è stato diffuso su Twitter un video in cui Mark Hamill, il leggendario Luke Skywalker di Star Wars, riceve un trattamento davvero poco lusinghiero da alcuni cacciatori di autografi. Il video, nel frattempo diventato virale, ha scatenato l'indignazione dei fan dell'attore.

Nel video, postato dall'utente Twitter TheFirstOkiro il 7 maggio scorso, si vede Hamill sul sedile posteriore di un SUV mentre viene assalito da una folla di cacciatori di autografi. Mentre Hamill e il suo autista tentano di sfuggire alla folla, le persone continuano a spingere i loro cimeli e le loro foto attraverso il finestrino aperto del veicolo, e uno di questi ha persino ferito visibilmente l'attore. In risposta, molti fan hanno espresso la loro rabbia e il loro disappunto per la situazione nei commenti.

Hamill ha poi ricondiviso il video aggiungendo l'hashtag che può essere tradotto con "il lato negativo di essere una celebrità".

Di recente, Hamill si è recato sul set del videogame Star Wars Jedi: Survivor per aiutare la star Cameron Monaghan nell'addestramento per l'attesissimo videogioco. In un video promozionale, abbiamo visto Hamill lanciare popcorn a un Monaghan bendato per le sue varie tecniche di allenamento. Il filmato promozionale si conclude con Monaghan che allena Hamill a giocare al gioco stesso.

Qualche giorno fa, invece, Hamill era presente alla cerimonia per la stella di Carrie Fisher sulla Walk of Fame, dopo per l'occasione ha offerto un commovente discorso in ricordo dell'amica e collega.