Carrie Fisher: la figlia Billie Lourd e Mark Hamill alla cerimonia per la sua stella sulla Walk of Fame (FOTO)

Lo scorso 4 maggio, non a caso lo Star Wars Day, Carrie Fisher è stata omaggiata in maniera postuma con la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Presenti alla cerimonia c'erano la figlia Billie Lourd e Mark Hamill.

Hamill ha dato il via alla cerimonia condividendo i ricordi del loro primo incontro agli inizi delle riprese di Star Wars. Lui era solo un "semplice ventiquattrenne", ha spiegato, e si aspettava di non avere nulla in comune con la diciannovenne Fisher. Seduti a cena insieme, Hamill ha raccontato che "ogni mio pregiudizio è stato spazzato via" e che ha immediatamente legato con la sua "affascinante" e "saggia oltre i suoi anni" collega.

Hamill ha poi condiviso alcune parole scritte dopo aver saputo della morte della Fisher sette anni fa. "Carrie era unica nel suo genere, apparteneva a tutti noi, che ci piacesse o meno", ha detto rivolgendosi al pubblico presente. "Era la nostra principessa, dannazione, e l'attrice che l'ha interpretata è poi diventata una donna splendida, ferocemente indipendente e divertente, che ci ha tolto il fiato".

Billie Lourd ha escluso il fratello e le sorelle di Carrie Fisher dalla cerimonia sulla Hollywood Walk of Fame

"Ho capito che Leia è più di un semplice personaggio", ha aggiunto Lourd. "È un sentimento. È forza. È grazia. È arguzia. È la femminilità al suo meglio. Sa quello che vuole e lo ottiene. Non ha bisogno di nessuno che la salvi, perché si salva da sola e salva anche i suoi salvatori. E nessuno avrebbe potuto interpretarla come mia madre".