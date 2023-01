Batman: Mark Hamill ha rivelato il commovente motivo per cui non tornerà a essere la voce del Joker

Mark Hamill non tornerà a prestare la sua voce al Joker e, in una recente intervista, ha deciso di condividere il commovente motivo che lo ha portato a prendere questa decisione.

Mark Hamill, che ha prestato la sua voce al Joker in numerosi programmi TV e film animati, in una recente intervista ha dichiarato che, orami, quello di Batman è per lui un capitolo che non potrà più riaprirsi. E ha rivelato il commovente motivo.

L'attore si è trasformato nel Joker, il principe del crimine, non solo in Batman: La serie animata, ma anche nella trilogia di videogiochi di Arkham. Accanto a lui, in questi lunghi anni, il Batman di Kevin Conroy. Ed è proprio legato all'attore, scomparso il 10 novembre dello scorso anno dopo una battaglia contro il cancro, il motivo per cui Mark Hamill non tornerà a prestare la sua voce al Joker.

La notizia, riportata da CBM, vede un estratto dall'ultimo numero di Empire Magazine in cui Hamill ha dichiarato che non tornerà a prestare la sua voce al Joker senza Conroy accanto.

"Chiamavano e dicevano: 'Vogliono che tu faccia il Joker', e la mia unica domanda era: 'Kevin è Batman?' Se rispondevano di sì, allora dicevo: 'Ci sto'. Eravamo come partner" ha ricordato Mark Hamill prima di aggiungere, "eravamo come Laurel e Hardy. Senza Kevin lì, non sembra esserci un Batman per me".

Mark Hamill, che ha interpretato il villain per un'ultima volta nel 2016 in Batman: The Killing Joke, chiudendo un capitolo che i fan di Batman non dimenticheranno facilmente. Proprio come quel duo che Hamill e Kevin Conroy avevano creato lavorando insieme.