Star Wars: un libro svela le vere origini di Snoke

Il nuovo libro The Star Wars Book svela molti dettagli riguardanti la saga creata da George Lucas, tra cui le origini del personaggio di Snoke, villain la cui vita è rimasta a lungo avvolta dal mistero.

Le pagine confermano la sua vera natura, ovvero artificiale, e il suo ruolo nel Lato Oscuro.

Il volume, in arrivo il 20 ottobre, spiega che Snoke potrebbe non conoscere la sua vera natura: una creatura costruita geneticamente in modo artificiale da Darth Sidious, dopo essere stato riportato in vita. Il villain al centro del film Star Wars: Gli ultimi Jedi è dotato di libero arbitrio, ma le sue azioni e i suoi obiettivi sono ancora orchestrati da Sidious. Snoke percepisce il risveglio della Forza in Rey e rimane deluso dall'incapacità di Kylo Ren di fermarla, cercando di far emergere l'oscurità che è dentro di lui. Snoke è in grado di comprendere i pensieri e le motivazioni di Kylo Ren, senza però poter prevedere che cercherà di manipolarlo.

Kylo Ren, dopo averlo ucciso, assume il ruolo di Leader Supremo del First Order e pensa di non sentire più la voce oscura percepita nella sua mente per molti anni. Questo permette di capire che qualcuno stava manipolando Snoke e la ricerca di Ren per le risposte portano alla scoperta della presenza dell'Imperatore, a lungo creduto morto, sul pianeta Exegol dove si trova un laboratorio all'intero del santuario Sith, dove sono presenti altri corpi di Snoke.

Happy to get my hands on this... let's have a look!! pic.twitter.com/rOx3Q7cKaP — Old Man Blinks (@OldManBlinks) October 9, 2020