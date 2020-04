Star Wars: L'ascesa di Skywalker, lo scontro tra Luke e Leia nelle nuove immagini

Star Wars: L'ascesa di Skywalker continua a regalarci sorprese, grazie a nuove immagini che mostrano lo scontro con le spade laser avvenuto tra Luke e Leia, nel momento in cui il primo iniziò ad addestrare la sorella per renderla un Jedi.

Nel film, in effetti, c'è una scena che mostra il momento in cui i due gemelli Skywalker, combattono tra di loro nel passato, ognuno con la propria spada laser. Nuove immagini di quel breve momento mostrato in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sono state rese disponibili e rivelano che la scena in origine era molto più lunga rispetto a quella vista nella versione finale. Luke brandisce la spada laser verde mentre Leia quella blu e tra i due, come rivelano i concept art rilasciati, c'è stata parecchia azione.

Per realizzare la scena, è stata utilizzata la tecnica CGI per invecchiare Mark Hamill nel ruolo di Luke, ma dopo che Carrie Fisher è tragicamente scomparsa nel 2016, sua figlia Billie Lourd è intervenuta per realizzare il personaggio di Leia. Leia ha dimostrato la sua capacità di usare la Forza più volte nei nuovi film, infatti attraverso essa è stata in grado di capire quando è arrivata la morte per Han Solo e per Luke, e, inoltre, ha usato la Forza per salvarsi dopo essere stata risucchiata nello spazio durante Star Wars: Gli ultimi Jedi.

La morte improvvisa di Carrie Fisher, uno dei pilastri della saga di Star Wars, ha cambiato tutti i piani in corsa per la realizzazione dell'ultima trilogia arrivata al cinema, soprattutto per quest'ultimo capitolo arrivato nelle sale lo scorso dicembre. Il regista J.J. Abrams, infatti, ha dovuto estrapolare i momenti in cui doveva essere presente la Principessa Leia dai frame tagliati dei due film precedenti, in particolare da Star Wars: Il Risveglio della Forza.