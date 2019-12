Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il nuovo poster rende omaggio a Il Ritorno dello Jedi

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, in arrivo nei cinema italiani il 18 dicembre, ha ora un nuovo poster che rende omaggio a una storica locandina de Il Ritorno dello Jedi.

L'immagine promozionale di Episodio IX ricrea infatti alla perfezione la struttura, i colori e la posizione dei personaggi ritratti nello storico poster realizzato nel 1982.

Il poster riporta ancora il titolo inizialmente pensato per il sesto capitolo della saga: Revenge of the Jedi, poi modificato da George Lucas perché era giunto alla conclusione che i cavalieri jedi non cercano di vendicarsi, scegliendo quindi un'opzione meno aggressiva del titolo.

Ecco la locandina originale de Il ritorno dello Jedi a cui quella di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker rende omaggio:

La locandina è stata realizzata da Rich Davies che ha reso omaggio alla creazione di Drew Struzan che aveva firmato l'originale. L'opera, pur essendo stata approvata dal team della saga che lavora sui social media, potrebbe però non essere mai messo in vendita, essendo una collaborazione con il gruppo artistico Poster Posse.