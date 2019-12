Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Oscar Isaac non crede che Poe Dameron tornerà in altri film

Dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker il personaggio di Poe Dameron, secondo il suo interprete Oscar Isaac, non apparirà in altri film e serie tv.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà l'ultimo capitolo della famosa saga e Oscar Isaac ha parlato del futuro del suo personaggio Poe Dameron, affermando che non è interessato a tornare in altri film o in possibili serie tv dedicati al mondo galattico.

In una recente intervista con Variety, Oscar Isaac ha raccontato della sua esperienza nel ruolo di Poe Dameron, uno dei più importanti della sua carriera, facendo sfumare le speranze dei fan di rivederlo dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker:"Sono felice e soddisfatto che il mio compito sia terminato. Quindi non riesco a immaginare cosa potrebbe farmi venire voglia di rifare questa cosa o rivisitarla."

L'attore non è intenzionato, quindi, a tornare, anche se ha rivelato che sicuramente gli mancherà lavorare con i suoi colleghi ma vede questo film finale come la chiusura di un capitolo importante della sua vita. In un'intervista a Entertaiment Tonight, Oscar ha raccontato parlando di quest'ultimo capitolo di Star Wars, di com'è stato eccitante lavorare con J.J. Abrams e i suoi colleghi John Boyega e Daisy Ridley: "Per me, questa è stata una delle cose più eccitanti, quando ho letto la sceneggiatura e ho scoperto che noi tre ci saremmo riuniti e vedrete le dinamiche tra noi, e penso che la chimica naturale che condividiamo tutti insieme sia fantastica. E anche il modo in cui JJ [Abrams] ci ha permesso di recitare in quelle scene e di girarle. Erano presenti molta improvvisazione, eccitazione e chiacchiere l'una sull'altra, quindi ho percepito davvero che eravamo collegati tra noi".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre.