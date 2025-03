Oscar Isaac star e produttore della nuova serie Stowaway

L'attore Oscar Isaac sarà coinvolto come protagonista e produttore nella nuova serie Stowaway, prodotta per Apple TV+, ispirata a una storia vera.

Oscar Isaac sarà il protagonista di Stowaway, progetto realizzato per Apple TV+ e che lo vedrà impegnato anche come produttore esecutivo.

La serie sarà sviluppata da Steven Levenson e si ispira alla vita del 'più grande truffatore attualmente in vita'.

Cosa racconterà Stowaway

Negli episodi l'attore Oscar Isaac avrà la parte di Juan Carlos Guzman che, nel 1993, è stato scoperto come un clandestino, quasi congelato sulle ruote di un aereo cargo atterrato a Miami. Il giovane ha sostenuto di essere un orfano tredicenne e di essere arrivato dalla Colombia, sentendosi obbligato a rischiare tutto per avere una vita migliore in America. Nella realtà Juan aveva 17 anni, con una zia che viveva a Miami e una madre viva e terrorizzata, essendo all'oscuro di quanto era accaduto al figlio, a Bogota.

Una foto di Isaac

La descrizione ufficiale dello show ricorda che quella non è stata la sua ultima menzogna, e nemmeno la più ridicola.

Guzman è diventato infatti un famoso truffatore viaggiando intorno al mondo, usando false identità e rubando milioni di dollari alloggiando in modo illegale negli hotel più esclusivi. L'uomo ha assunto senza problemi l'identità delle sue vittime ed è poi fuggito da Scotland Yard, dalla polizia di Las Vegas e dall'Interpol per evitare l'arresto, oltre a cercare di lasciarsi alle spalle il proprio passato.

L'impegno dell'attore

Oscar Isaac sarà coinvolto come produttore esecutivo tramite la sua Mad Gene Media insieme a Elvira Linda, Gena Konstantinakos, Drew Comins, al giornalista Matthew Bremner, Levenson e Gomez-Rejon.

La star, recentemente, ha completato le riprese di Frankenstein, il nuovo film diretto da Guillermo del Toro ispirato al classico di Mary Shelley che arriverà sugli schermi nel mese di novembre.