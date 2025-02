The King of Kings: Oscar Isaac è Gesù Cristo nel trailer del film animato

Angel Studios ha pubblicato un nuovo trailer del film animato The King of Kings, basato sul libro The Life of Our Lord di Charles Dickens, in cui si racconta la storia della vita di Gesù Cristo.

La trama di The King of Kings parte dalla narrazione di un padre che racconta al figlio la più grande storia mai raccontata e permette al bambino, attraverso la sua vivida immaginazione, di camminare al fianco di Gesù, assistendo ai suoi miracoli e alle sue prove, oltre a comprendere il suo estremo sacrificio.

Un cast all star per il film su Gesù Cristo

Protagonista vocale del film è Oscar Isaac, affiancato da un ricco cast di stelle che comprende Kenneth Branagh nel ruolo di Charles Dickens, Uma Thurman nel ruolo di Mrs. Dickens, Mark Hamill nel ruolo di Erode, Pierce Brosnan nel ruolo di Ponzio Pilato, Roman Griffin Davis nel ruolo di Walter Dickens, Forest Whitaker nel ruolo di Pietro e Ben Kingsley nel ruolo del Sommo Sacerdote Caifa.

A dirigere il film è il regista esordiente Seong-ho Jang, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Rob Edwards. Angel Studios nel 2023 distribuì il thriller a tema religioso Sound of Freedom che incassò ben 40 milioni di dollari nei primi sei giorni dall'uscita nelle sale.

La storia di The King of Kings ispirata al testo di Charles Dickens

The King of Kings è ispirato al testo The Life of Our Lord, scritto da Charles Dickens per i suoi bambini tra il 1846 e il 1849. Si tratta di una versione semplificata della vita di Gesù Cristo.

L'autore non lo pubblicò mai e il testo rimase privato fino al 1934, e si tratta di una elaborazione dell'autore per piccoli lettori dell'esistenza terrena di Cristo.

Oscar Isaac in una sequenza di Scene da un matrimonio

Il film con Oscar Isaac uscirà nelle sale americane il prossimo 11 aprile.