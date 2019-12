Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il messaggio di Palpatine era solo nell'evento Fortnite!

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato al centro di un evento su Fortnite che, dopo la distribuzione nelle sale, si è scoperto conteneva anche un messaggio di Palpatine non presente nel film.

Tra le frasi che scorrono sullo schermo nei primi secondi dell'Episodio IX si riporta infatti la notizia che la galassia ha sentito una misteriosa trasmissione, una minaccia di vendetta pronunciata dalla voce sinistra del defunto Imperatore Palpatine.

In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker quel messaggio non viene mai fatto sentire, mentre durante l'evento che si è svolto per i fan del videogame era stato proposto proprio quel contenuto.

Nei video apparsi online, oltre a una clip del film diretto da J.J. Abrams, si sente così il villain dichiarare che sta per arrivare il giorno della vittoria, della vendetta e dei Sith.

Ecco il video:

Per ora non è chiaro se il messaggio fosse stato creato per una sequenza poi eliminata dal montaggio finale del nono episodio della saga - di cui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - o se fosse stato ideato fin dall'inizio per essere destinato all'evento creato per creare un legame con il famoso videogioco.