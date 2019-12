Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, John Boyega tra i fan e la star di Stranger Things alla premiere

John Boyega racconta la premiere hollywoodiana dell'atteso Star Wars: L'Ascesa di Skywalker con un videomontaggio del dietro le quinte della serata. Tra fan sfegatati e ospiti d'eccezione, anche l'evento dedicato all'ultimo capitolo della Saga degli Skywalker è stato indimenticabile.

Tappeto blu per L'Ascesa di Skywalker, la pellicola diretta da J.J. Abrams che porta a termine la storia della famiglia di Jedi più rinomata della galassia, e tanti momenti da ricordare.

Per fortuna che c'è John Boyega che ha ripreso (di) tutto (e di più)! "L'esterno è una tenda, ma l'interno è lo Spazio" accenna l'attore, prima che parta l'iconica colonna sonora e comincino tutti a sorridere, abbracciarsi e fare foto e autografi.

Tanti sono i fan, tanti sono quelli che sfoggiano dei costumi tra i più accurati - come nota anche Boyega, che si diverte a scherzare, tra gli altri, con una Rey/Daisy Ridley alquanto somigliante e un Finn diventato Mace Windu - e tante sono anche le celebrity guest star: "Non è una premiere a Los Angeles se non c'è almeno uno dei ragazzi di Stranger Things in giro" scrive l'attore nella caption del post, riferendosi alla presenza di Gaten Matarazzo/Dustin.

E tra flash, interviste, abbracci, risate e foto di gruppo, la premiere hollywoodiana è un successo.