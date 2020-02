Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, nel fumetto le scene tagliate dal film

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker diventerà un fumetto e la Lucasfilm ha confermato che tra le pagine saranno presenti anche le scene tagliate dal montaggio finale del lungometraggio che ha concluso la trilogia.

L'edizione stampata dalla Marvel conterrà infatti alcuni dei passaggi della storia che sono stati eliminati da Episodio IX.

Il fumetto dedicato a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà scritto da Jody Houser e illustrato da Will Sliney, già autore dei disegni di The Rise of Kylo Ren, e racconterà la storia portata sul grande schermo dal regista J.J. Abrams. In un comunicato Jody ha aggiunto: "Essendo fan di Star Wars da tutta la vita, ricevere la richiesta di far parte della conclusione della saga degli Skywalker con la Marvel Comics è stato un onore. Abbiamo dei progetti divertenti per aggiungere delle scene e del materiale che non è stato visto nel film".

In precedenza si era già anticipato che alcune scene tagliate saranno presenti nel romanzo tratto dal lungometraggio e c'è grande attesa per scoprire se i contenuti extra della versione in Blu-Ray e DVD regaleranno tutti i ciak non utilizzati nel nono film della saga. I fan, inoltre, hanno dato il via a una petizione in cui si chiede di mostrare la versione integrale del film.

Nell'attesa non resta che attendere l'arrivo del materiale inedito grazie ai progetti editoriali.

Ecco la copertina del fumetto: