Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, fan lanciano petizione per la versione di 3 ore!

Su Star Wars: L'Ascesa di Skywalker continuano a girare in rete ipotesi di ogni genere. L'ultima, apparsa su Reddit, ha ipotizzato che esista una versione del film di circa tre ore, poi massacrata con un montaggio non approvato da J.J. Abrams. Difficile dire quanto possa essere fondata una notizia del genere ma tanto è bastato per far partire l'ennesima petizione online dei fan, desiderosi di poter vedere questa ipotetica "director's cut", così come è già successo per Justice League di Zack Snyder.

Dietro questa versione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ci sarebbe addirittura l'ombra di un complotto. Così perlomeno si legge sempre su Reddit, perché i tagli fatti sarebbero voluti con l'unico scopo di creare un danno non solo al regista, ma anche alla Warner Bros, studios nel quale ora J.J. Abrams sta collaborando, in maniera tale da azzerare una competizione tra le due case di produzione. È chiaro che una ricostruzione del genere possa sollevare più di un dubbio sulla sua veridicità, ma pare che il pubblico non abbia dubbi, tanto da richiedere a gran voce di poter vedere questa versione. In che cosa differirebbe rispetto a quella uscita nelle sale a dicembre? Sembra che ci sia una maggiore rappresentanza LGBT, più camei di star dei film precedenti e un finale più soddisfacente. Al momento le firme raccolte sono oltre 6 mila e l'obiettivo e arrivare a 7 mila 500. Cosa che, verosimilmente, accadrà.

Al momento, Disney e LucasFilm non hanno commentato la notizia e non è improbabile che nei prossimi giorni possano apparire altre ipotesi ancora più fantasiose su Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. D'altronde, sin dal suo rilascio nei cinema, il capitolo conclusivo della saga degli Skywalker ha polarizzato come mai era successo prima d'ora i pareri di spettatori e critica in merito al risultato finale, su cui ha anche influito una produzione a dir poco travagliata con progetti messi in campo - Duel of the Fates di Colin Trevorrow - poi accantonati e cambi repentini in cabina di regia.