Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, contro chi scaglierà i Fulmini della Forza l'Imperatore Palpatine?

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker vedrà il ritorno di una Forza Oscura nella figura dell'Imperatore Palpatine che, da indizi estrapolati dal trailer, potrebbe scagliare i Fulmini della Forza contro i suoi nemici.

Il sito Making Star Wars avrebbe anticipato i malvagi piani dell'Imperatore Palpatine, il cui ritorno avrebbe lo scopo di riunire Rey e Kylo Ren come una sorta di diade, sfruttando così il potere che si andrà a scatenare per diventare più potente. Come vediamo nel trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Palpatine spara un enorme Fulmine della Forza nel cielo sopra di lui, dove le astronavi della Resistenza e del Primo Ordine stanno combattendo.

Un utente di Reddit ha dato uno sguardo più approfondito alla scena in questione, notando come il Fulmine della Forza visto nella scena vada verso l'alto, chiara conferma che qualcuno sta lanciando i Fulmini contro le flotte in battaglia. Chi potrebbe essere il colpevole se non Palpatine? E contro chi è rivolto il fulmine della Forza?

Ancora non sappiamo cosa succederà nello specifico, ma sembra proprio che l'Imperatore Palpatine tornerà a pieno regime con il potere del Lato Oscuro. Verrà sconfitto ancora una volta o il finale della nuova trilogia di Star Wars riserverà amare sorprese per i fan? Lo scopriremo il 18 dicembre al cinema.