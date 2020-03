Star Wars: L'ascesa di Skywalker e Frozen 2: slitta di due settimane l'uscita homevideo per coronavirus

L'emergenza Coronavirus ha delle ripercussioni anche su alcune delle prossime uscite homevideo più attese. In particolare, la Disney ha deciso di far slittare l'uscita di Frozen II - Il segreto di Arendelle (che sarà disponibile in DVD, Blu-ray e Blu-ray Steelbook), che dall'originale 25 marzo passa all'8 aprile, e quella di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker (che sarà disponibile in DVD, Blu-ray, 4K UHD e 3D), che slitta dall'8 al 22 aprile.

Confermate invece per entrambi i film la data di uscita in digitale. FFrozen II - Il segreto di Arendelle è già disponibile in streaming su varie piattaforme dall'11 marzo, mentre Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà disponibile a partire dal primo aprile.