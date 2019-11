Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Colin Trevorrow dona i suoi guadagni a una struttura pediatrica

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker avrebbe dovuto essere diretto da Colin Trevorrow e il regista, poi sostituito, ha deciso di donare i guadagni ottenuti grazie al proprio lavoro all'Alexander Devine Children's Hospice, una struttura pediatrica che si trova nell'area del Berkshire e aiuta i bambini malati e le loro famiglie.

L'autore di Jurassic World appare infatti nei titoli di coda per il contributo dato nello sviluppo della sceneggiatura dell'Episodio IX, ricevendo quindi un compenso da parte della Lucasfilm. Colin Trevorrow ha deciso di donare la cifra ricevuta per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, in arrivo il 18 dicembre nelle sale italiane, per uno scopo benefico a cui tiene molto: "Con i suoi film George Lucas ci ha insegnato l'importanza del nostro legame con tutte le creature viventi. Ci ha insegnato a prenderci cura uno dell'altro e lo ha fatto dando lui stesso l'esempio. L'Alexander Devine Hospice aiuta le famiglie durante il periodo più difficile delle loro vite. Non riesco a pensare a un modo migliore per onorare l'eredità di George".

Fiona Devine, CEO e co-fondatrice della struttura, ha dichiarato: "La Forza è forte in noi. Siamo presi alla sprovvista da questo gesto generoso e siamo profondamente grati a Colin per aver pensato a noi. Questa donazione straordinaria, l'equivalente dello stipendio di un'infermiera per un anno, ci aiuterà realmente a continuare il nostro lavoro e raggiungere ancora più famiglie che hanno bisogno di noi".

Il comunicato prosegue ricordando come oltre 1.200 bambini abbiano bisogno dell'aiuto e dei servizi che offrono gratuitamente, potendo contare solamente sul sostegno delle donazioni e delle raccolte fondi: "Non possiamo ringraziare abbastanza Colin Trevorrow e la sua famiglia per l'incredibile sostegno e generosità".