Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Burger King regala un hamburger a chi legge gli spoiler

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è al centro di una bizzarra campagna promozionale ideata da Burger King che sta causando non poca confusione tra i fan della saga che, in Germania, leggendo gli spoiler del film possono ricevere un hamburger gratis.

Il video promozionale, apparentemente non collegato in modo ufficiale alla campagna marketing di Episodio IX, rivela infatti alcune anticipazioni di cui non è certa l'inaffidabilità.

Sull'app di Burger King, inoltre, si invitano i consumatori a leggere ad alta voce gli spoiler riguardanti Star Wars: L'Ascesa di Skywalker' in modo da ricevere un coupon da presentare nei punti vendita per ricevere un Whopper gratis.

L'agenzia Grabarz & Partner ha ideato l'iniziativa che sta suscitando non poco scalpore online: le informazioni sulla storia condivise dall'app della catena di fast food non dovrebbero essere fondate, tuttavia più di una persona si sta chiedendo se ci sia invece qualche anticipazione reale che rovinerebbe quindi la visione. Lo spot realizzato è stato persino realizzato in un punto vendita "arredato" per l'occasione con spoiler in ogni immagine e oggetto.

La campagna non è stata comunque approvata dalla Disney e per ora non è chiara la reazione dello studio alla diffusione di questa serie di spoiler. La mancanza della richiesta di rimuovere i dettagli dall'app di Burger King sembrerebbe far ipotizzare che non ci sia nulla in grado di rovinare realmente la visione dei fan del film, tuttavia alcuni dettagli sembrano in realtà confermati dai materiali ufficiali del lungometraggio diretto da J.J. Abrams in arrivo il 18 dicembre nelle sale italiane.