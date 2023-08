Star Wars, l'interprete di Lando Billy Dee Williams anticipa un grande progetto in arrivo: di cosa si tratta?

Che un nuovo progetto Star Wars dedicato a Lando stia per arrivare? Non lo sappiamo ancora, ma Billy Dee Williams è certamente entusiasta di ciò che ci attende in futuro... Quale produzione ci attende?

Il ritorno di Lando

Sapevamo già che è in lavorazione una serie su Lando scritta da Donald Glover e il fratello, Stephen Glover, ma possiamo forse aspettarci di rivedere sul piccolo sxchermo anche la versione originale del personaggio interpretata da Billy Dee Williams?

Lando: Justin Simien ha scoperto di essere stato licenziato dalla serie dai social media

Non possiamo dirlo al momento, ma sicuramente c'è qualcosa in ballo per l'attore, e sembra riguardare proprio l'universo ideato da George Lucas.

"Sono elettrizzato all'idea di potervi informare che qualcosa di davvero magnifico sta per arrivare" ha scritto su Twitter Williams, come riporta anche Comicbook.

"Questo per me è un sogno che si realizza" continua, e ribadisce, aggiungendo un piccolo promemoria "è onore mio poterla condividere ora con voi. Assicuratevi di attivare le notifiche per post e storie per restare aggiornati, non vorrete perdervelo... Che la Forza sia con tutti voi".

È difficile dire di cosa si possa tratta, ovviamente le ipotesi si sprecano, ma voi cosa ne pensate?