Star Wars: Lando, Donald Glover scriverà la serie col fratello, Justin Simien abbandona lo show

Donald Glover e il fratello Stephen Glover hanno chiuso l'accordo con Disney per scrivere la serie di Star Wars Lando per conto di Lucasfilm. La conferma arriva da Variety (via Above the Line), che annuncia l'uscita di scena di Justin Simien, inizialmente coinvolto nel progetto.

L'arrivo di una serie limitata per Disney+ dedicata al giovane Lando Calrissian era stato annunciato nel dicembre 2020. All'epoca, il regista de La casa dei fantasmi Justin Simien era coinvolto nel progetto. Tuttavia, Simien avrebbe abbandonato il progetto visto che, a quanto rivelato adesso, i fratelli Glover scriveranno la serie Lando da soli. Variety specifica che l'accordo è stato raggiunto prima dello sciopero degli scrittori.

Interpretato originariamente da Billy Dee Williams ne L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello jedi, Donald Glover ha incarnato una versione più giovane dello scanzonato personaggio di Star Wars nel prequel di Ron Howard Solo, del 2018, che mostrava anche la versione più giovane di Han Solo (Alden Ehrenreich).

Ad aprile Glover aveva anticipato a GQ la possibilità di tornare a indossare i panni di Lando, confermando le trattative con Lucasfilm:

"Mi piacerebbe interpretare di nuovo Lando. È divertente essere lui. Deve solo essere il modo giusto per farlo. Il tempo è prezioso. Negli ultimi due anni, con tutto quello che è successo abbiamo capito il valore del tempo. Le persone si rendono conto che il loro tempo è prezioso. Non mi interessa fare nulla che sia una perdita di tempo né fare qualcosa solo per i soldi. Preferirei di gran lunga passare del tempo con le persone che mi piacciono. Quindi deve essere il progetto giusto, in questo senso sono ottimista".