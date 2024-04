Star Wars, Billy Dee Williams difende la blackface: 'Gli attori dovrebbero poter essere liberi di fare ciò che

Billy Dee Williams, il celebre Lando Calrissian di Star Wars, ha dichiarato di ritenere che gli attori dovrebbero essere liberi di utilizzare anche la blackface, elogiando in particolare l'interpretazione di Laurence Olivier nei panni di Otello.

"Quando ha fatto Otello, sono morto dalle risate", ha raccontato Williams parlando appunto di Olivier nell'episodio di domenica di Club Random With Bill Maher. Nel film del 1965, Olivier indossò la blackface per interpretare il personaggio principale del film. "Metteva il culo in fuori e camminava perché si suppone che i neri abbiano il culo grosso".

Maher ha risposto al commento di Williams dicendo: "Oggi non te lo lascerebbero mai fare". Williams ha quindi chiesto a Maher: "Perché?", al che Maher ha chiesto, scioccato: "Beh la Blackface?". Ma Williams ha ribadito la sua idea: "Se sei un attore, dovresti poter fare tutto quello che vuoi".

In risposta al suo punto di vista, Maher ha però fatto notare che Williams ha vissuto in un periodo in cui "non potevi recitare le parti che avresti dovuto recitare". Tuttavia, Williams non ci sta a vivere la sua vita sentendosi una vittima e piangendosi addosso.

"Mi rifiuto di vivere dicendo al mondo: 'Sono incazzato'. Non rimarrò incazzato 24 ore al giorno".

Il naso di Bradley Cooper in Maestro

La conversazione tra Williams e Maher era partita dal controverso naso protesico di Bradley Cooper nel film Maestro, nominato agli Oscar dello scorso anno. Per la sua interpretazione del leggendario direttore d'orchestra Leonard Bernstein, Cooper aveva indossato un naso finto che alcuni hanno giudicato antisemita ed è stato al centro di diverse polemiche prima ancora dell'uscita della pellicola.

Billy Dee Williams: "Marlon Brando ci ha provato con me, ma l'ho respinto. Preferisco le donne"

"E Bradley Cooper che pensava di avere un problema con il naso", ha concluso Maher a proposito del dibattito, accolto dalle risate di Williams.