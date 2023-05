Star Wars: Kevin Feige voleva i fratelli Russo alla regia del suo film

Il trio Marvel doveva riunirsi per un progetto su Star Wars, ma il film di Kevin Feige è stato poi cancellato da Lucasfilm per volere della presidente Kathleen Kennedy.

Dopo anni di stallo il futuro cinematografico di Star Wars è stato finalmente chiarito il mese scorso in occasione della Star Wars Celebration 2023. Tra i film in programma non c'è più spazio per quello prodotto da Kevin Feige che, a quanto pare, è stato cancellato perché non avrebbe entusiasmato Kathleen Kennedy. Ma il boss dei Marvel Studios aveva in mente due registi d'eccezione per il suo film: Joe e Anthony Russo.

Star Wars: Damon Lindelof allontanato da Lucasfilm perché voleva Helen Mirren nel ruolo di Rey anziana?

I fratelli Russo alla regia di un film di Star Wars?

"Ci sono state delle conversazioni iniziali per dirigere il film di Kevin. Adoriamo Star Wars e anche Kevin ne è un grande fan. Quindi sì, ne abbiamo parlato" ha confermato il duo ai microfoni del podcast Smartless.

Le voci di un film di Star Wars sviluppato dal capo dei Marvel Studios risalgono al 2019 e numerose star, tra cui Chris Evans, si erano apertamente candidate per avere un ruolo all'interno della Galassia lontana, lontana.

Film di Star Wars: in che ordine (cronologico) vederli

Il futuro della saga

Dopo le reazioni alla nuova trilogia sequel, è stato annunciato che Daisy Ridley tornerà nei panni di Rey in un nuovo film della saga. La pellicola, di cui ancora non si conosce il titolo, sarà ambientata 15 anni dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, quindi dopo la guerra e dopo tutto quello che è successo con il Primo Ordine. I Jedi si trovano in uno stato di disordine e la loro figura viene messa pubblicamente in discussione. Rey avrà il compito di ricostruire l'Ordine dei Jedi, mantenendo fede alla promessa fatta a Luke.