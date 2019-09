Star Wars: Chris Evans protagonista del film prodotto da Kevin Feige? Lui si candida!

Chris Evans potrebbe tornare a lavorare con Kevin Feige ma stavolta per Star Wars. Di ufficiale in questa dichiarazione non c'è nulla se non la volontà dell'attore di entrare nel franchise espressa con un'autocandidatura via Twitter.

La notizia del capo dei Marvel Studios al lavoro su un prossimo film della saga creata da George Lucas ha scosso il mondo dell'entertainemnt qualche ora fa e chiunque ha cominciato a fare ipotesi su quale sarà la star che Feige sceglierà come protagonista. L'ha fatto anche il magazine Collider che postato il link dell'articolo in questione su Twitter. Mai, però, avrebbero immaginato che a rispondere sarebbe arrivato proprio Chris Evans. Dopo aver servito Marvel per anni come Captain America, l'attore ha deciso di offrirsi volontario per questo prossimo progetto legato a Star Wars di cui ormai tutti parlano. Come ha fatto? Con un semplice "Me" a commento dell'articolo.

Me. — Chris Evans (@ChrisEvans) September 27, 2019

A giudicare dal numero di commenti, cuori e retweet al post, sembra che siano davvero in tanti là fuori a voler vedere Chris Evans in quella galassia lontana lontana. La concorrenza, però, potrebbe essere spietatissima, soprattutto da parte di un'ex collega di set: lei è Brie Larson. L'attrice, infatti, non ha mai fatto mistero di essere da sempre una fan sfegatata del franchise di Star Wars, tanto da aver pianto quando Samuel L. Jackson ha portato la sua spada laser sul set di Captain Marvel per festeggiare lo Star Wars Day, oltre al fatto che ha visitato l'attrazione Galaxy's Edge aperta a Disneyland e ha posato vestita da jedi, dimostrando quindi senza alcun dubbio un suo potenziale interesse a un progetto cinematografico.

Chris dovrà fare molta attenzione anche a un nome che da mesi ormai viene legato alla Disney: quello di Keanu Reeves. Sappiamo che sarà molto impegnato nelle riprese di Matrix 4 e di John Wick 4, ma sappiamo anche che è stato più volte contattato dalla major, interessata a collaborare con uno dei volti più amati dal pubblico di mezzo mondo. E se anche dovesse scampare il pericolo rappresentato da Reeves e Larson, il buon Chris Evans potrebbe doversela vedere con Hugh Jackman, l'indimenticabile Wolverine, uno che ha fatto piangere i fan degli X-Men quando ha annunciato l'addio al personaggio, e che conosce Kevin Feige da anni. La strada che dovrebbe portarlo nella galassia di Star Wars, insomma, è piena di insidie, ma chissà che Captain America non gli presti il suo indistruttibile scudo per arrivare sane e salvo alla vittoria e a un ruolo da protagonista.