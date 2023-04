Star Wars: Kathleen Kennedy non era entusiasta del film di Kevin Feige

Emergono nuove indiscrezioni sul film di Star Wars di Kevin Feige, ormai cancellato, e su come la presidente di Lucasfilm non ne fosse entusiasta sin dall'inizio.

Per molti fan della saga vedere Kevin Feige al timone di un film di Star Wars sarebbe stato un sogno, ma così non sarà. [Il progetto è stato cancellato] (https://movieplayer.it/news/star-wars-rogue-squadron-film-kevin-feige-abbandonati-waititi-sviluppo_123925/ "Star Wars: Rogue Squadron e il film di Kevin Feige non saranno realizzati, Taika Waititi continua lo sviluppo"), assieme a Rogue Squadron di Patty Jenkins, e nel frattempo sono emerse interessanti rivelazioni sulla reazione della presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy.

Stando all'indiscrezione del giornalista Matt Beloni di Puck, Kathleen Kennedy non è mai stata entusiasta all'idea di vedere il capo dei Marvel Studios entrare in Lucasfilm. Ma non è tutto, Kathleen avrebbe ricevuto costanti aggiornamenti sulla sceneggiatura del film, scritta da Michael Waldron, senza rimanerne convinta appieno.

Star Wars: Jon Favreau ha pianificato il suo universo in maniera estensiva

Waldron aveva dichiarato che il progetto non era un sequel legato a film precedenti di Guerre Stellari e questo permetteva a lui e Kevin Feige di sviluppare una storia totalmente originale all'interno del franchise. Le voci di un film di Star Wars sviluppato dal capo dei Marvel Studios risalgono al 2019 e numerose star, tra cui Chris Evans, si erano apertamente candidate per avere un ruolo all'interno della Galassia lontana, lontana.

In ogni caso Lucasfilm ha mappato il futuro del suo franchise cinematografico annunciando tre nuovi film alla Star Wars Celebration 2023. James Mangold porterà sullo schermo una storia sugli albori della Forza e sul primo Jedi, Dave Filoni racconterà la guerra tra ciò che rimane dell'Impero e la Nuova Repubblica, e infine Sharmeen Obaid-Chinoy dirigerà un film ambientato 15 anni dopo Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker, confermando il ritorno di Daisy Ridley nei panni di Rey.