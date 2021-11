Star Wars: Kathleen Kennedy parla del possibile ritorno dei protagonisti della recente trilogia

I protagonisti della nuova trilogia di Star Wars sembrano destinati a compiere un ritorno sugli schermi.

Kathleen Kennedy ha infatti parlato del destino dei personaggi apparsi in Il Risveglio della Forza, Gli ultimi Jedi e L'Ascesa di Skywalker in una nuova intervista con il magazine Empire.

Alcuni fan della saga non sono rimasti del tutto soddisfatti dal modo in cui si è interrotto il racconto di Finn, Rey, Poe, Captain Phasma e Kylo Ren e da tempo si chiedono se i personaggi torneranno in qualche modo sugli schermi.

Kathleen Kennedy ha ora dichiarato: "Certamente questi non sono personaggi che dimenticheremo. Continueranno a vivere e ci sono delle conversazioni in corso con il team creativo".

Tra i tanti elementi narrativi rimasti in sospeso ci sono il modo in cui è stato clonato l'Imperatore Palpatine, la creazione di Snoke, il passato di Ben Solo alla guida dei Cavalieri di Ren e quello di Phasma.

Da tempo i fan stanno cercando di capire se per Disney+ verranno realizzati anche dei progetti sequel della trilogia conclusa da J.J. Abrams o se ci sarà spazio per alcune apparizioni sul piccolo schermo in altri progetti che fanno parte dell'universo di Star Wars.