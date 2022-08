Star Wars: Jon Favreau rivela la connessione tra le serie TV

Il produttore Jon Favreau spiega come le serie TV del franchise di Star Wars prodotte per Disney+ siano già collegate tra loro

Jon Favreau ha svelato la vera connessione tra le diverse serie TV legate al franchise di Star Wars, come The Mandalorian e i più recenti spinoff The Book of Boba Fett e Ahsoka. Lo chiamano Mando-Verse: ora più che mai possiamo capire in che modo Favreau, anche regista di Iron Man del 2008, stia cercando di modellare il suo approccio all'Universo di Star Wars sul Marvel Cinematic Universe, come rivelato nel corso di un'intervista a EW.

Già nel 2020 Kathleen Kennedy, presidente e produttrice di Lucasfilm, aveva annunciato che le storie di Star Wars ambientate nell'arco temporale di The Mandalorian, inclusi gli spin-off The Book of Boba Fett e Ahsoka, avrebbero trovato spazio per collegarsi l'una all'altra con il susseguirsi degli accadimenti, culminando in uno speciale "evento drammatico" che Disney+ avrebbe reso poi disponibile sulla piattaforma.

Non conosciamo bene i piani di Kathleen Kennedy per il franchise di Star Wars, ma ai microfoni di Entertainment Weekly Jon Favreau ha parlato di una connessione già presente tra le produzioni: "Tutte le serie TV su cui abbiamo lavorato - Mandalorian, Ahsoka, Book of Boba Fett, ora Skeleton Crew - esistono nello stesso lasso di tempo. Sono ambientate dopo Il ritorno dello Jedi. Quindi, tra l'Episodio VI e l'Episodio VII, ci sono ancora 30 anni da esplorare sullo schermo televisivo."

L'arco narrativo dei 30 anni, che nel canone ufficiale Disney riguarda l'Ascesa del Primo Ordine, è stato esplorato solo nei romanzi e nell'universo esteso. Ciò conferma le parole del creatore di The Mandalorian: "C'è molto spazio per noi per raccontare storie e ci sono tanti personaggi in gioco perché sappiamo chi è attivo in quel momento."

"In The Mandalorian iniziamo a introdurre quei personaggi", ha aggiunto Favreau, per poi concludere affermando: "Iniziamo a ricordare alle persone che li conoscevano già. Oppure, se non avete familiarità con gli altri lavori e state entrando ora in questo universo, li presentiamo per la prima volta. Questo ci offre l'opportunità di avere storie che si interconnettono e personaggi che vanno da una storia all'altra. Ciò crea un quadro molto ricco da esplorare."

Jon Favreau, lo ricordiamo, supervisiona il Mando-Verse insieme al produttore esecutivo e direttore creativo di Star Wars Dave Filoni. Nell'attesa di vedere Ahsoka (nel 2023) e Skeleton Crew, vi ricordiamo che la terza stagione di The Mandalorian debutterà a febbraio 2023 su Disney+.