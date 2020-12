Star Wars: Hayden Christensen è un terrificante Darth Vader nel poster di Obi-Wan Kenobi creato da BossLogic

Hayden Christensen ritornerà nell'universo di Star Wars in occasione della serie Obi-Wan Kenobi e ora BossLogic ha creato uno spettacolare poster che mostra l'attore nuovamente nel ruolo di Anakin Skywalker.

L'immagine è stata condivisa su Instagram dall'artista che ha ammesso, nella didascalia del suo ritratto di Darth Vader, che non vede l'ora di rivedere l'attore nello show prodotto per Disney+.

La serie Obi-Wan Kenobi mostrerà un nuovo capitolo della storia del cavaliere jedi, interpretato da Ewan McGregor, e arriverà sugli schermi di Disney+ nel 2022.

Hayden Christensen, commentando la sua partecipazione al progetto, ha dichiarato: "Interpretare Anakin Skywalker è stato un incredibile percorso. Ovviamente, Anakin e Obi-Wan non erano in ottimi rapporti l'ultima volta che li abbiamo visti... Sarà interessante scoprire cosa ha in serbo per noi una regista incredibile come Deborah Chow. Sono eccitato all'idea di lavorare di nuovo con Ewan. Tornare è bello".

Kathleen Kennedy aveva poi sottolineato con il suo annuncio: "Sarà la rivincita del secolo".

Lo sceneggiatore Joby Harold si occuperà del progetto dopo l'addio di Hossein Amini, avvenuto a gennaio. La regia, invece, sarà curata da Deborah Chow, già dietro la macchina da presa in occasione di due puntate di The Mandalorian, serie di grande successo che potete vedere su Disney+.

La storia raccontata nelle puntate sarà ambientata dopo gli eventi raccontati in Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith e prima di Guerre stellari e, secondo alcune anticipazioni, dovrebbe apparire anche un giovane Luke Skywalker.