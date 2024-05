Star Wars, Hayden Christensen svela come Jake Lloyd ha influenzato la sua performance per Anakin Skywalker

L'attore canadese ha raccontato in che modo il piccolo Anakin in La minaccia fantasma l'ha aiutato nella sua performance.

Conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato Anakin Skywalker nella saga prequel di Star Wars e nelle serie Obi-Wan Kenobi e Ahsoka, Hayden Christensen ha svelato in che modo è stato influenzato dall'interpretazione di Jake Lloyd, interprete del giovanissimo Anakin in La minaccia fantasma.

Intervenuto alla FAN EXPO di Philadelphia con Rosario Dawson, Christensen ha spiegato di aver attentamente studiato le movenze di Lloyd, cercando di mantenere alcune caratteristiche peculiari come il mezzo sorriso del piccolo Anakin, per fornire continuità alle interpretazioni:"Poter far parte di Star Wars e interpretare questo personaggio è stata davvero la più grande benedizione della mia vita professionale".

La storia del personaggio

Anakin Skywalker è il protagonista della trilogia prequel di Star Wars, creata da George Lucas dopo il grande successo della prima trilogia uscita nelle sale tra il 1977 e il 1983. Nel primo film della saga prequel, Anakin è uno schiavo di 9 anni che vive sul pianeta Tatooine insieme alla madre Shmu (Pernilla August). Individuato dal maestro Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), Anakin viene liberato dalla schiavitù per poter essere addestrato a diventare un cavaliere Jedi.

Dopo la morte di Quin-Gon Jinn per mano di Darth Maul (Ray Park), Anakin diventa apprendista di Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), padawan di Qui-Gon. In L'attacco dei Cloni, Anakin è interpretato per la prima volta da Hayden Christensen; il giovane apprendista si innamora della senatrice Padmé Amidala (Natalie Portman), che sposerà sul pianeta Naboo. La rabbia e le paure di Anakin in Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith, permetteranno al cancelliere Palpatine (Ian McDiarmid) di sottometterlo al Lato Oscuro della Forza, dando vita al temibile signore dei Sith, Lord Darth Vader, personaggio cruciale nella saga degli Skywalker e principale villain della trilogia originale, nella quale è interpretato da David Prowse, con la voce di James Earl Jones.