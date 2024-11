Star Wars, tra Goonies e Guardiani della Galassia: il nuovo trailer della serie Skeleton Crew

Disney ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di Skeleton Crew, la nuova serie Star Wars ambientata nella timeline del MandoVerse pronta a debuttare sulla piattaforma digitale Disney+ il 4 dicembre prossimo con due episodi in anteprima. Dal filmato sono percepibili vibes anni'80, sull'esempio di film celebri come I Goonies e Guardiani della Galassia.

La serie segue il viaggio di quattro ragazzi che fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale, apparentemente sicuro, per poi perdersi in una galassia strana e pericolosa. Trovare la strada di casa - incontrando improbabili alleati e nemici - sarà un'avventura più grande di quanto abbiano mai immaginato. A guidarli ci sarà un misterioso personaggio di nome Jod, le cui vere intenzioni rimangono avvolte nell'ombra.

La serie è interpretata da Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon e Nick Frost. Gli episodi sono diretti da Jon Watts, David Lowery, i Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), Jake Schreier, Bryce Dallas Howard e Lee Isaac Chung.

Jon Watts e Christopher Ford sono i capo sceneggiatori oltre ad essere gli executive producers insieme a Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Chris Buongiorno, Karen Gilchrist e Carrie Beck sono i co-executive producer, mentre Susan McNamara e John Bartnicki sono i produttori. Ricordiamo che Watts ha diretto tutti e tre i film della trilogia di Spider-Man dei Marvel Studios e ha da poco diretto Wolfs - Lupi solitari, film Apple TV+ con George Clooney e Brad Pitt protagonisti.

Come detto, Skeleton Crew è ambientato nella stessa timeline di show come The Mandalorian e Ahsoka, e questi personaggi dovrebbero quindi fare ritorno nel film in sviluppo presso la Lucasfilm con Dave Filoni alla regia che riunirà e concluderà le storie di questo universo narrativo.

Di seguito potete visualizzare il poster della serie, che ricordiamo debutterà il 4 dicembre su Disney+ con i primi due episodi in anteprima.