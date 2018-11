Star Wars: George Lucas tornerà alla regia per un prossimo film?

Francesco Bellu

L'ex ministro degli Esteri britannico Boris Johnson rischia seriamente di mandare nel pallone i fan di Star Wars: ha infatti dichiarato che esiste la possibilità che George Lucas torni alla regia di un film di Guerre Stellari e non un film qualsiasi ma l'attesissimo spin-off dedicato a Obi-Wan Kenobi.

La notizia è riportata dal magazine The Spectator: durante il discorso pronunciato all'annuale conferenza del Democratic Unionist Party a Belfast, Johnson, nell'intento di vantare i numerosi riconoscimenti da parte del Regno Unito, ha citato proprio il film sul maestro di Luke Skywalker che sarebbe in lavorazione alla Lucasfilm. "Il nostro paese ha di gran lunga l'industria di media più culturalmente dinamica e creativa che ci sia. - Così ha spiegato l'ex ministro - Qual è stato uno dei più grandi film di incassi dell'anno scorso? Star Wars, e dov'è che George Lucas si propone di girare il seguito per Obi-Wan Kenobi? Irlanda del Nord".

Ovviamente la notizia ha fatto subito il giro del mondo, mandando in visibilio fan della saga e addetti ai lavori per tanti motivi. Il primo è un possibile ritorno dietro la macchina da presa di Lucas dopo il 2005, anno in cui uscì Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith; il secondo riguarda la possibilità che realmente possa concretizzarsi lo stand alone sul mitico maestro Jedi. Certo, può anche darsi che Johnson, dicendo 'George Lucas', si riferisse genericamente alla casa di produzione e non a lui specificamente. Chissà... Però il nome di Obi-Wan Kenobi è stato fatto.

Che significa? A maggio venne annunciato che le riprese di questo capitolo sarebbero iniziate nella primavera del 2019, ma l'insuccesso di Solo: A Star Wars Story Story ha portato alla sua sospensione. Lo stesso Ewan McGregor, che aveva interpretato Obi-Wan nella seconda trilogia, aveva dichiarato ad agosto che non c'era nessun nuovo film in programma nonostante fosse disposto a riprendere il ruolo. Su Imdb lo status del film è quello di 'plot undisclosed', cioè progetto non divulgato, mentre alla regia compare Stephen Daldry, autore di Billy Elliot e The Hours; Lucas è accreditato invece solo come sceneggiatore. Boris Johnson sa qualcosa in più? Per ora, in attesa di ulteriori notizie e magari dichiarazioni ufficiali degli interessati, George Lucas in primis, l'unica cosa certa è la data di Episodio IX di Star Wars prevista per il 20 dicembre 2019 per la regia di J.J. Abrams.