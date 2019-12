Star Wars: nel futuro della saga nessuna trilogia, ma il ritorno dei recenti protagonisti

Star Wars, dopo L'Ascesa di Skywalker, entrerà in una nuova fase in cui sembra non ci saranno trilogie, ma dei ritorni tra i protagonisti.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker rappresenterà la fine di un importante capitolo della saga stellare e, grazie a un articolo pubblicato dal Los Angeles Times, è possibile scoprire qualche dettaglio relativo al futuro dell'universo creato da George Lucas.

Kathleen Kennedy, a capo della Lucasfilm, ha infatti rivelato che nelle prossime settimane verranno prese delle decisioni importanti riguardanti il franchise. Tra le pagine viene però aggiunto: "Ma sa già alcune cose. Anche se la saga dei Skywalker sta per finire, la società non abbandonerà i personaggi creati nella trilogia più recente".

Lo studio, inoltre, sembra intenzionato ad abbandonare il formato della trilogia, come sottolineato dalla produttrice: "Penso dobbiamo concederci una visione maggiormente aperta della narrazione e non rinchiuderci in questa struttura a tre atti. Non dobbiamo realizzare un numero preciso di film e adeguarci. Lasceremo che sia la storia a stabilire come procedere".

I nuovi personaggi potrebbero quindi essere al centro di film indipendenti ideati per proseguire le loro avventure o essere utilizzati per le serie tv, animate o live-action.

La Lucasfilm potrebbe inoltre sviluppare lungometraggi prequel o sequel che approfondiscano alcune parti della storia rimaste in ombra durante la trilogia che verrà conclusa da J.J. Abrams.