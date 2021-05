Star Wars, la Forza è con Jack Black nei suoi esilaranti video sui social

Date una spada laser (e una telecamera) in mano a Jack Black, ed ecco che vi combina... In occasione dello Star Wars Day (e del giorno successivo), l'attore ha voluto dare il suo contributo ai festeggiamenti con degli esilaranti video postati sui social.

Il 4 e il 5 maggio per gli appassionati di Star Wars sono delle vere e proprie feste. Se, infatti, il 4 è stato dichiarato ufficialmente lo Star Wars Day (#MayThe4thBeWithYou), ovvero un'intera giornata in cui i fan possono celebrare l'incredibile mondo nato dalla fantasia di George Lucas con attività e iniziative apposite, le 24 ore immediatamente successive - il 5 maggio, o per chi preferisce il 6 per questioni di somiglianza con il termine Sith - sono invece dedicate al lato oscuro della forza (#RevengeOfThe5th), e chi di Jedi non ne vuol sapere può mostrare la propria lealtà ai Sith sbizzarrendosi ancor di più del giorno precedente.

A Jack Black, a quanto pare, non servono troppi incentivi per dare del suo meglio nell'una o nell'altra occasione, perché dai suoi post sui social è chiaro come entrambi i giorni siano per lui ottime opportunità per divertirsi a prescindere.

Ecco allora che abbiamo prima una strizzata d'occhio allo scontro Obi-Wan Kenobi vs. Generale Grievous per il 4 maggio, come potete vedere nei video, poi lo vediamo trasformarsi in un Sith per il 5. Beh, di certo la forza è con lui, e su questo non ci piove.

E voi, come avete festeggiato le due giornate dedicate al mondo di Star Wars?