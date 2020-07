Star Wars: i film della saga hanno i titoli sbagliati, un video spiega perché

I film della saga di Star Wars avrebbero, secondo un utente di TikTok, i titoli sbagliati, come dimostra in un video.

Il montaggio realizzato da Fake Disney Facts sottolinea infatti quali sono gli eventi principali dei vari lungometraggi della saga, attribuendo la descrizione corretta al progetto per il grande schermo.

Every Star Wars Film has the wrong title. pic.twitter.com/mL0nFVvKAn — Kris Tapley (@kristapley) July 31, 2020

Il primo Episodio della saga di Star Wars introduce il personaggio di Anakin e dovrebbe intitolarsi L'ascesa di Skywalker invece che La minaccia Fantasma. Il secondo capitolo, L'attacco dei Cloni, mostra Palpatine impegnato nel suo tentativo di distruggere l'ordine dei jedi, diventando quindi una storia perfetta per il titolo La vendetta dei Sith. Il capitolo conclusivo della trilogia prequel dovrebbe invece essere L'attacco dei Cloni.

Guerre stellari, ovvero Episodio IV: Una Nuova Speranza, dovrebbe essere Il ritorno dello Jedii, considerando che Obi-Wan ritorna in azione per aiutare Luke. L'impero colpisce ancora dovrebbe essere Il Risveglio della Forza perché Yoda aiuta Luke a imparare a usare la Forza. A causa delle morti avvenute nel sesto capitolo della storia il terzo film diretto da George Lucas dovrebbe essere Gli ultimi Jedi.

Il settimo episodio mostra invece una nuova minaccia per la galassia e dovrebbe quindi intitolarsi L'impero colpisce ancora.

Il film successivo mostra Luke impegnato ad addestrare Rey prima di sacrificarsi per aiutare la Resistenza, situazione quindi perfetta per Una Nuova Speranza.

L'ultimo lungometraggio vede infine il ritorno di Palpatine, imperatore che facilmente potrebbe essere considerato La Minaccia Fantasma.