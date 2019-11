Star Wars, Ewan McGregor rivela la "sfida" più soddisfacente della trilogia prequel

Star Wars, Ewan McGregor, l'Obi-Wan Kenobi della trilogia prequel, rivela qual è stata per lui la sfida più soddisfacente nel girare gli episodi I,II e III dell'universo creato da George Lucas.

Ewan McGregor, che tornerà anche in una serie tv dedicata a Obi-Wan Kenobi che andrà in onda su Disney+, ha raccontato a Conan O'Brien che "la cosa più soddisfacente di quei film, oltre ad alcune delle sequenze di lotta - che erano davvero fantastiche da girare - è stato lo studio di Alec Guinnes, cercare di essere credibile come sua versione più giovane. È stata una sfida attoriale, e decisamente l'aspetto più soddisfacente di quelle pellicole" e continua riferendosi alla serie Disney "E adesso è la stessa cosa, solo che ora sono più vicino all'età di Guinness quando recitò nel primo film. Quindi sarà davvero interessante interpretarlo adesso. E poi, si tratta di qualcosa che è successo dopo la trilogia prequel, ovviamente. Dunque ci sarà dell'altro in termini di storia, di trama. Un arco narrativo interessante da portare avanti".

Qui sotto trovate il video dell'intervista con Conan O'Brien.

Nei giorni scorsi Ewan McGregor ha spiegato in che periodo sarà ambientata la nuova storia ambientata nel mondo di Star Wars: "Gli eventi si svolgono tra Episodio III ed Episodio IV". Sembra quindi che ritroveremo Obi-Wan Kenobi dopo il passaggio di Anakin, il suo padawan, al lato oscuro della Forza e la distruzione degli altri cavalieri jedi. L'attore scozzese ha aggiunto inoltre: "Sarà interessante prendere un personaggio che conosciamo in un modo e mostrarlo... Beh, il suo arco narrativo sarà piuttosto interessante". La serie dedicata a Obi-Wan Kenobi si svilupperà in 6 episodi della durata di un'ora e la regia è stata affidata a Deborah Chow, già dietro la macchina da presa in occasione di The Mandalorian, la prima serie live action ambientata nell'universo di Star Wars.

Ricordiamo che in questi giorni Ewan McGregor è nelle sale con Doctor Sleep, adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King che è anche il sequel di Shining.