Star Wars, Ewan McGregor ricorda il suo momento più terribile in un esilarante video virale

In un video diventato ben presto virale, Ewan McGregor ha ricordato il momento peggiore vissuto sul set di Star Wars, nello specifico durante le riprese di Episodio III - Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith.

Chiacchierando con Jonathan Rose nel 2023, McGregor ha ricordato la sequenza più difficile da girare: quella in cui consegna il piccolo Luke a suo zio Owen e sua zia Beru, che l'attore pronuncia erroneamente Peru.

La scena clou

Nella sequenza a cui si riferisce Ewan McGregor, l'attore doveva scendere da un supporto completamente statico, il che significava dover recitare come se si stesse muovendo e dondolarsi avanti e indietro. La situazione peggiorò quando George Lucas chiese di guardare verso l'altro per l'ultima inquadratura e nessuno sapeva dove guardare perché non c'erano soli nell'ambiente in green screen. Oltretutto, McGregor aveva invitato i suoi amici ad assistere e il momento divenne una specie di farsa.

Lucas utilizzò parecchio la CGI nella trilogia prequel di fine anni '90 e divenne un problema per gli attori, che non possono vedere con cosa stanno interagendo e li costringe a dover immaginare il contesto nel quale sono stati catapultati. Inoltre, all'epoca la CGI era una tecnica introdotta da poco e gli attori non avevano ancora quella dimestichezza raggiunta nel cinema odierno.