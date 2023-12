Star Wars, Ethan Hawke fa un nuovo appello per recitare nella saga: 'Mi va bene qualsiasi ruolo!'

Ethan Hawke ha lavorato per la Disney in occasione della serie Marvel intitolata Moon Knight, ma questo non l'ha aiutato in nessun modo a realizzare il suo desiderio di recitare nella saga di Star Wars.

L'attore, ospite del talk show TODAY, è tornato a parlare del suo tentativo di essere chiamato dai responsabili della Lucasfilm.

Un disperato appello

L'attore Ethan Hawke ha dichiarato che le sue dichiarazioni legate a Star Wars non hanno avuto effetto: "Non ha funzionato! L'ho detto in tutti i talk show, ovunque... Non mi ha chiamato nessuno, non mi ha aiutato affatto".

La star ha aggiunto che non ha alcuna preferenza e sarebbe felice di essere nel cast di una delle serie prodotte per Disney+: "Fatemi fare il miglior amico di Obi-Wan!".

Ethan ha aggiunto: "Un giorno spero di essere impegnato nella promozione di un progetto della saga e mostreremo in questa trasmissione una clip di questo momento per dire 'I sogni diventano realtà!'".

Hawke ha voluto concludere sottolineando: "Farei qualsiasi cosa vogliano! Datemi una spada laser, fatemi fare il cattivo, il buono... Non mi importa!".