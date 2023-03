Star Wars: il documentario "Un disturbo nella Forza" fa luce sul famigerato speciale natalizio

Si torna a parlare del famigerato speciale natalizio di Star Wars che, nel novembre 1978, fece alzare più di un sopracciglio ai fan di Guerre stellari coi suoi 98 minuti di follia camp. La reazione del pubblico fu tanto controversa da impedire che o show avesse delle repliche nonostante la presenza delle star della saga. Oggi un documentario intitolato A Disturbance in The Force fa luce sui retroscena dello speciale.

Il trailer di A Disturbance in the Force mostra celebrità quali Seth Green, Weird Al Yankovic e Taran Killam, che riflettono sul bizzarro capitolo della grande storia di Star Wars.

Sebbene il promo non includa alcun filmato dello Speciale natalizio - che il narratore in stile Darth Vader afferma essere stato richiesto dell'Imperatore stesso - contiene clip con Donnie e Marie Osmond vestiti da Luke e Leia durante un episodio del loro spettacolo di varietà che condivideva lo stesso spirito camp dello speciale di Star Wars.

Sebbene lo speciale natalizio sia divenuto oggetto di scherno da parte di molti fan, la sua eredità non può essere trascurata. Il film ha segnato la prima apparizione in assoluto di Boba Fett, nel segmento animato The Faithful Wookie, che è ora disponibile per la visione su Disney+. Ha anche dato origine alla festa Wookiee di "Life Day", che appare su tutti i media di Star Wars, incluso lo Speciale vacanze LEGO Star Wars del 2020.

L'impero colpisce ancora: è davvero il miglior film della saga di Star Wars?

Ecco la sinossi di A Disturbance in the Force: "Nel 1977, Star Wars divenne un fenomeno culturale che da solo rivitalizzò un'industria cinematografica stagnante e cambiò per sempre il modo in cui i film venivano venduti, realizzati e commercializzati. Il film non sarebbero più stati gli stessi. Un anno dopo, nemmeno la televisione. Nel 1978, la CBS mandò in onda lo Star Wars Holiday Special di due ore durante la settimana del Ringraziamento e fu visto da 13 milioni di persone. Non è mai andato in onda di nuovo. Mentre alcuni fan del franchise sono a conoscenza di questo oscuro segreto, queste bizzarre due ore di televisione rimangono ancora relativamente sconosciute al grande pubblico. In poche parole, riveleremo come e perché è stato realizzato lo speciale".