Star Wars: Diego Luna star della serie prequel di Rogue One

Star Wars è un universo in continua espansione e l'annuncio più recente della Lucasfilm riguarda una nuova serie tv con protagonista l'attore Diego Luna, interprete di Cassian Andor nel film Rogue One.

Il progetto è destinato alla piattaforma di streaming chiamata Disney+ che debutterà nel 2019 ed è stato ideato come un prequel della storia arrivata nei cinema nel 2016.

Luna ha dichiarato: "Ritornare nell'universo di Star Wars rappresenta per me qualcosa di davvero speciale. Ho così tanti ricordi del lavoro grandioso che abbiamo realizzato insieme e dei rapporti che ho stretto durante il percorso compiuto. Abbiamo davanti a noi una fantastica avventura e questo nuovo entusiasmante formato ci darà l'opportunità di esplorare questo personaggio andando più in profondità".

La storia sarà ambientata nei primi anni della Ribellione ed è descritta come un thriller con al centro le missioni compiute dalle spie che agiscono nella galassia.

Le riprese delle puntate inizieranno dopo la fine dell'impegno di Luna previsto sul set della prossima stagione di Narcos, la serie prodotta per Netflix.