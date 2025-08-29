Riz Ahmed ricoverato durante le riprese di Rogue One: "Il mio corpo ha ceduto"

La star di Sound of Metal e Night Of ha raccontato la disavventura che ha vissuto sul set del film dello Star Wars Universe.

Nel corso della produzione di Rogue One: A Star Wars Story, Riz Ahmed ha raccontato di essere stato ricoverato in ospedale. L'attore ha partecipato al film di Gareth Edwards uscito nel 2016.

Ospite del podcast Podcrushed, Riz Ahmed ha svelato quanto accaduto mentre era impegnato nelle riprese del film, nel quale ha interpretato il personaggio di Bodhi Rook.

Il ricovero in ospedale di Riz Ahmed

"Sono stato ricoverato per qualcosa di silenzioso e intenso" ha spiegato Ahmed "Il mio corpo ad un certo punto ha semplicemente ceduto. Ho dovuto confrontarmi con il dolore ma anche con l'accettazione".

Riz Ahmed in Sound of Metal

Riz Ahmed era nel bel mezzo delle riprese di Rogue One quando ha dovuto staccare la spina per un po' di tempo pur non specificando il motivo specifico del suo ricovero: "Ero estremamente esausto, per un breve periodo dovevo davvero provare a recuperare le forze. È stato come ricostruirmi da zero".

L'attore ha concluso: "Per un attimo ho pensato: 'Riprenderò mai la mia vita in mano? È stato un profondo dolore, paura e terrore e, al tempo stesso, anche una sorta di immensa liberazione, gratitudine e accettazione".

Il sì al ruolo di batterista in Sound of Metal

Proprio l'esperienza sul set di Rogue One ha convinto Riz Ahmed ad accettare il ruolo del batterista in Sound of Metal: "Quando ho letto la sceneggiatura ho pensato: 'So cos'è, e ho bisogno di raccontare questa storia'. La storia di cui hai bisogno ti trova al momento giusto".

Riz Ahmed ha ottenuto grande popolarità grazie alla serie The Night Of - Cos'è successo quella notte?, che gli permise di ricevere la sua prima candidatura al Golden Globe. Grazie a Sound Of Metal ha ottenuto la prima nomination all'Oscar al miglior attore protagonista.