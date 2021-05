Star Wars: la foto di Steven Spielberg travestito da Darth Vader fa impazzire i fan

In occasione dello Star Wars Day, Amblin ha condiviso su Twitter una foto che ritrae Steven Spielberg travestito da Darth Vader, tra i personaggi più iconici della saga sci-fi ideata da George Lucas, amico di lunga data del cineasta americano.

Nella giornata di ieri, martedì 4 maggio, si è celebrato lo Star Wars Day e centinaia di migliaia di fan da ogni parte del mondo hanno reso omaggio alla saga fantascientifica di George Lucas, condividendo immagini, video e frasi riguardanti Guerre Stellari. C'è poi chi, come la pagina Twitter di Amblin, la casa di produzione di Steven Spielberg, ha scelto di andare oltre e di mettere a disposizione di tutti gli appassionati una foto che entra di diritto tra gli scatti più iconici dell'universo sci-fi. Ci riferiamo all'immagine che ritrae proprio Spielberg con indosso il costume di Darth Vader. Nel tweet di accompagnamento, Amblin ha scritto:

"Nonostante la chiara scelta di casting di limitarsi alla cerchia di amici più stretta dell'ideatore di Star Wars George Lucas, il Creatore ha invece optato per Dave Prowse e James Earl Jones. Easy come, easy go, George!".

Steven Spielberg e la fantascienza: una storia d'amore in 6 film

Ricordiamo che Steven Spielberg e George Lucas sono legati da una lunghissima amicizia e che i due hanno collaborato a stretto contatto tramite Lucasfilm ed il franchise di Indiana Jones. Per quanto riguarda Star Wars, Spielberg è stato tra i primi a vedere una versione approssimativa del primo film della saga, offrendo alcune note a Lucas e incoraggiandolo nel suo lavoro. Anni dopo, Lucas ha tentato di assumere Spielberg per Star Wars: Il ritorno dello Jedi ma le regole della Directors Guild of America (DGA) lo impedivano e quindi il cineasta ha guardato il film da semplice fan.

In alcuni dei suoi film più celebri, Steven Spielberg ha fatto spesso riferimento a Star Wars, basti pensare a E.T. L'Extraterrestre, dove Elliot gioca con i giocattoli di Star Wars e un bambino vestito da Yoda viene inquadrato durante la notte di Halloween. Per per non parlare del "Club Obi Wan" che appare nella scena di apertura di Indiana Jones e il tempio maledetto.