Star Wars Day: un corto crossover con I Simpson è in arrivo su Disney+

Il 4 maggio per molti è una data qualunque, ma per i fan di Star Wars è letteralmente il loro giorno. E per celebrare lo Star Wars Day, Disney ha pensato di fare le cose in grande... E anche in piccolo, con un cortometraggio crossover con un altro celebre franchise: I Simpson.

I Simpson: Homer e Marge in Every Man's Dream

Oltre alle numerose iniziative che spaziano da release e offerte imperdibili per gadget a tema Star Wars ad artwork commissionati proprio per l'occasione, vi sarà anche un corto con protagonista Maggie Simpson, il primo di una serie di cortometraggi promozionali in arrivo quest'anno su Disney+.

Ma cosa c'entra Maggie Simpson con Star Wars? È presto detto: il corto si intitola infatti Maggie Simpson in The Force Awakens From Its Nap (Maggie Simpson ne il Risveglio della Forza dal Pisolino) e sarà ambientato "In un asilo lontano, lontano... Ma sempre a Springfield, Maggie è partita per un'epica avventura alla ricerca del ciuccio rubato. Un'avventura che la porterà faccia a faccia con giovani Padawan, Sith Lord, dei droidi piuttosto familiari, feccia Ribelle e una grande battaglia contro il Lato Oscuro in questo corto originale per celebrare la galassia di Star Wars", come recita la sinossi ufficiale.

A noi non resta dunque che augurarvi una buona visione e... May the 4th Be With You!