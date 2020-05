Star Wars Day 2020: Scum & Villainy Cantina realizzerà un livestream con ospiti e molti eventi

In occasione dello Star Wars Day 2020, in programma il 4 maggio, online si svolgerà un livestream della durata di 24 ore organizzato da Scum & Villainy Cantina, situata a Los Angeles, che prevede la partecipazione di ospiti speciali, musica, interventi e molto altro.

L'evento online May The Fourth Celebration, trasmesso su Twitch, proporrà così interventi di appassionati e protagonisti della saga come Kevin Smith, Greg Grunberg e Sam Witwer. Spazio poi alla presentazione di nuovi prodotti e linee di merchandise a tema ovviamente Star Wars, interviste al cast di Clone Wars, Richard Edlund e John Dykstra, e alla proiezione di alcuni cortometraggi realizzati dai fan.

J.C. Reifenberg, proprietario del Scum & Villainy Cantina, ha dichiarato a Nerdist: "Il 'May the 4th' è un giorno che si è evoluto da un'intelligente battuta per diventare la più grande festa nerd di sempre. Tutti sono fan di Star Wars il 4 maggio, nel modo in cui chiunque è irlandese nel giorno di San Patrizio. Con le regole relative al distanziamento sociale e le persone impossibilitate a uscire di casa, volevamo creare un posto dove i fan potessero riunirsi virtualmente, connettersi con altri fan e speriamo vedere qualcosa di nuovo e in grado di intrattenere nello spirito della festa - per i fan, dai fan".