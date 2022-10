Star Wars: Damon Lindelof e Lucasfilm annunciano la regista del loro film segreto

Dopo mesi di speculazioni, Deadline ha fornito le prime conferme: Damon Lindelof sta lavorando a un nuovo film di Star Wars per Lucasfilm, progetto finora top secret. A dirigere il lungometraggio sarà la regista di Ms. Marvel Sharmeen Obaid-Chinoy.

Da Damon Lindelof sta co-scrivendo il progetto, anche se al momento non si conosce l'identità del suo partner di scrittura. Gli addetti ai lavori affermano che la sceneggiatura è ancora in fase di stesura, il che significa che la produzione è probabilmente lontana. Secondo le fonti, però, per Lucasfilm e Lindelof era importante il coinvolgimento di un regista così che la sua visione della storia fosse inclusa nella sceneggiatura.

Il contenuto del film in questione è rigorosamente segreto. L'ultimo capitolo della saga di Star Wars, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, del 2019, ha lasciato l'amaro in bocca e così Lucasfilm ha scelto di prendersi una pausa per riorganizzare il futuro del franchise con calma.

Per quanto riguarda Sharmeen Obaid-Chinoy, la regista continua a consolidare i suoi legami con Disney dopo aver diretto con successo diversi episodi di Ms. Marvel per i Marvel Studios. Meglio conosciuta per aver diretto i suoi cortometraggi documentari vincitori di Oscar Saving Face e A Girl in the River, The Price of Forgiveness, la regista è attualmente coinvolta nell'adattamento Paramount di Brilliance, che dovrebbe vedere protagonista Will Smith.